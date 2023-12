Le dernier jour de la vie de Vincent Van Gogh à Auvers sur Oise, lundi 18 décembre à 18h

Hélène et Jean-François Serlinger vivent depuis quarante ans dans une petite maison dans le haut d’Auvers sur Oise, et ils ne s’attendaient pas quand ils s’y sont installés qu’ils vivraient exactement à l’endroit où Vincent van Gogh à vécu et où il a peint sa dernière toile, intitulée Racines.

En 2020, c’est Wouter Van der Veen, un des plus grands spécialistes du peintre qui a repéré ce lieu, devenu un des points de rencontre et de méditation pour les nombreux admirateurs de l’œuvre de cet artiste hors normes qu’est Vincent.

C’est avec Hélène, peintre elle-même, et Jean-François que nous parcourons le sentier qui mène et qui a mené le peintre des Racines jusqu’au Champ des corbeaux. Ils nous racontent cette extraordinaire histoire avec leur amour de ce site et des œuvres qu’elles ont inspirées. Dans le cadre de l’association Van Gogh Europe, qui regroupe les lieux emblématiques où a vécu Vincent, ils ont créé un parcours intime et documenté qui permet aux visiteurs de revivre cette dernière journée de la vie de Van Gogh.

Claude Lévy, décembre 2023