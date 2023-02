La Démocratie… Deux philosophes en parlent Entre chien et loup le 20 février à 18h

À une époque où tout le monde s’en réclame avec des buts et des moyens très différents, voire même contradictoires, il est bon de revenir aux sources de la pensée politique, et à son développement tout au long de l’histoire. C’est le défi lancé à deux professeurs de philosophie, Jean-François Riaux et Philippe Touchet, l’un et l’autre spécialistes de philosophie politique, pour nous donner une vision panoramique du concept de Démocratie de l’Antiquité à nos jours! Chaque période a plus ou moins cherché à établir une certaine égalité entre citoyens, avec des circonstances historiques locales très différentes. C’est ainsi que nous évoquons l’Athènes de Platon, la Florence de Machiavel, le siècle des Lumières avec la figure centrale de Jean-Jacques Rousseau, l’Angleterre de Hobbes, l’Europe de Marx, et le XXème siècle.

Le pari très ambitieux de parvenir à définir cette notion en peu de temps est réussi grâce à la compétence et au talent pédagogique de nos deux interlocuteurs qui éclairent de façon vivante cette longue histoire avec ses soubresauts et ses contradictions.

Claude Lévy, février 2023