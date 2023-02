Jocelyne Sauvard raconte Léo Ferré, Entre chien et loup le 13 février à 18h

Dans un superbe livre animé d’aquarelles, on découvre l’histoire personnelle de Léo Ferré, chanteur, poète, musicien, sous la plume délicate et passionnée de Jocelyne Sauvard dont les biographies de Jeanne Moreau, de Simone Veil, des de Gaulle nous ont déjà appris tant de choses. Elle raconte de façon vivante, et sans artifice les moments difficiles du petit garçon né en 1916 à Monaco dans une famille italienne avec un père très formaliste et exigeant, une mère costumière pour l’opéra, et les dures années passées chez les « frères ». Diplômé de Sciences Po, ce qui, a priori, ne lui ressemble pas, Jocelyne Sauvard évoque son immense carrière de chanteur, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres avec Trénet et Piaf, son génie de compositeur, et son goût précoce pour la poésie, salué par Aragon, lui-même!

Un artiste aux multiples facettes, un poète et un chanteur qui fait partie du patrimoine de la culture française, bien que son étiquette d’anarchiste provocateur colle encore à son nom. Il est bien plus que cela! Sans entrer dans une vie intime qu’il préservait des médias, Jocelyne Sauvard nous fait part de ses moments heureux ou moins heureux avec Odette, Madeleine et Marie-Christine.

Un riche moment, nourri de quelques unes de ses chansons!

Claude Lévy, février 2023