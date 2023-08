Giacometti, prénom Annette, modèle et femme d’artiste, le 11 septembre à 18h

Si avec ses sculptures longilignes de l’Homme qui marche, Alberto Giacometti a une réputation mondiale, l’existence d’Annette sa femme, née en 1923, est beaucoup plus discrète! Pourtant, elle a été son modèle et sa compagne de vie indispensable et lumineuse pendant de nombreuses années!

La Fondation Giacometti nous offre pour quelques jours encore une magnifique exposition qui nous permet de faire sa connaissance, et de saisir la vie commune et l’importance qu’elle a eu pour l’artiste!

De nombreux dessins, des carnets de croquis, des lettres, des photos avec les amis écrivains, musiciens, des tableaux, et bien entendu des sculptures font de cette exposition magistralement mise en scène par son commissaire Thierry Pautot, grand spécialiste de l’œuvre de Giacometti et de sa vie, donnent une idée de la place d’Annette dans cette page de l’histoire de l’art moderne.

Située dans un superbe hôtel particulier Art nouveau, au 5 rue Victor Schoelcher à Paris 14ème, près de Denfert Rochereau, la Fondation Giacometti est ouverte du mardi au dimanche, et l’exposition ferme ses portes le 27 septembre!!!

À ne pas manquer!

L’invité de l’émission Entre chien et loup est Thierry Pautot, le lundi 11 septembre à 18h sur Idfm

Claude Lévy, septembre 2023