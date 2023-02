Filles de l’Est, Femmes à l’Ouest, huit regards, huit voix à entendre le lundi 27 février à 18h

Elles sont huit romancières, journalistes, essayistes, elles sont nées avant la chute du Mur de Berlin dans les « Pays de l’Est », en Tchécoslovaquie, Bulgarie, Pologne, Estonie, Roumanie, Yougoslavie, et elles ont un regard très pénétrant sur leur jeunesse, et sur leur choix de vivre dans des pays de liberté. Elles sont d’une lucidité implacable, d’une grande exigence à des valeurs de respect et d’égalité, et sont dotées d’un humour joyeux teinté parfois de nostalgie.

Dans Filles de l’Est, Femmes à l’Ouest, aux éditions Intervalles, un livre de textes courts et percutants, elles évoquent toute une part de la vie de ces pays au XXème siécle, et nous transmettent des expériences souvent ignorées chez nous qui avons vécu loin de cette pression sur les familles et sur les individus, dans l’uniformité générale, la dissimulation et la propagande, qui n’empêchaient pas l’humour et la légèreté propre à l’enfance.

Claude Lévy, Entre chien et loup, lundi 27 février 2023 à 18h