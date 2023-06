Festival Do Emigrante, à Herblay sur Seine

Ce 10 et 11 juin s’est tenu la première édition du , à Herblay Sur Seine. Ce sont plus de 43 000 festivaliers qui se sont réunis ce weekend au stade Beauregard, à l’occasion de ce festival Portugais.

Cette toute première édition à marqué les esprits grâce à son affiche exceptionnelle. Des artistes tels que Soraia Ramos, Mike Da Gaita, Toka E Dança ou encore Canario étaient présents pour mettre le feu au festival.

En passant aux abords du stade, ce sont la musique et la bonne humeur qui résonne. Tout un dispositif de sécurité a été mis en place non seulement par le staff de l’évènement, mais également par la police municipale et nationale . Ils étaient présents aux abords du stade pour gérer la foule, mais également positionné sur différents points stratégiques afin de fluidifier la circulation et d’indiquer les parkings. Une partie de la rue à même été piétonnisé afin de sécuriser au maximum les festivaliers.

De nombreux partenaires étaient présents ou mobilisé pour mener à bien cet évènement, des magasins tels que les merveilles du Portugal, situé à Herblay étaient présents pour assurer la restauration, la radio Latina était présente pour assurer la communication et bien plus encore. Ce festival à même été retransmit en direct à la télévision portugaise. Le maire de la ville, le vice consul du Portugal en France et le président de la chambre de commerce Franco-Portugais était également présent, ce qui témoigne de l’importance de cet évènement.

Le festival a connu un grand succès, certains se sont déplacés de très loin pour venir. Une nouvelle édition aura lieu l’année prochaine.

Par Raphaelle Cottais