Enghien les Bains, une ville de culture, le 18 septembre à 18h

Se divertir, découvrir, apprendre, pratiquer, échanger, la ville d’Enghien les Bains permet à chacun, à tous les âges, et quelque soit ses centres d’intérêts de satisfaire ses goûts et ses aspirations! Au Centre des Arts, l’exposition surprenante de Baron Lanteigne, La matérialité du virtuel, les concerts, la danse, le cinéma, l’art numérique sont l’occasion de palpiter au rythme des œuvres contemporaines. La Médiathèque George Sand propose des conférences d’écrivaines et d’écrivains de premier plan! Le Centre culturel François Villon permet de pratiquer concrètement les arts plastiques, et les arts d’expression théâtrale, mais aussi le bien-être physique comme le yoga, le pilates. Le Cercle universitaire est un creuset de réflexion sur des sujets historiques et géopolitiques, de découvertes de Paris, de conférences sur la musique, et donne aussi la chance de pouvoir créer dans l’atelier d’écriture, et de partager dans l’atelier de lecture!

Avec ses différents invités, l’émission donne un aperçu de cette rentrée culturelle 2023 qui promet d’être une excellente année!

Claude Lévy, septembre 2023