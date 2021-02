Emission à venir Jeudi 25 à 21h Fragments poétiques

MONOLOGUE, SOLILOQUE, et autre TIRADE...

Si on regarde les définitions du dictionnaire :

MONOLOGUE : scène à un personnage qui parle seul

SOLILOQUE : un personnage se parle à lui-même ou pense tout haut

TIRADE : long développement dit sans interruption par un personnage

Ca semble clair ! Maiiiiis, certains dictionnaires sont plus bavards que d'autres... Ils ajoutent :

On pourrait dire pour définir ces termes de monologue, soliloque, même celui de tirade qu'un personnage s'adresse le plus souvent à lui-même, comme s'il réfléchissait tout haut. Néanmoins, il peut aussi être tenté de s'adresser à un personnage imaginaire ou absent de la scène, croire même, dans un moment d'égarement, à la présence de l'absent et l'invectiver. Il peut encore s'adresser au public.

Bon, un peu fumeux, ces définitions qui ne définissent pas au final !

Peu importe ! Nous ce Jeudi soir, on sera bien là, on s'adressera à vous, pour visiter ou revisiter des monologues, soliloques ou tirades et nous en verrons les différences. S'il y en a une !?

Ces grands morceaux de bravoure que sont ces textes – l'acteur/trice , qu'il/elle soit seul (e) ou avec des comparses silencieux, parle, parle, longtemps, souvent se met à nu...

Bien sûr, il y a la tirade du nez de Cyrano, le bijou de Rostand, l'impayable ''Mais que donc allait-il faire dans cette galère '' de l'Avare de notre cher et espiègle Molière, le tragique ''Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie du tourmenté Corneille, etc....

Mais il y en existe plein d'autres de textes de cette lignée, peu ou moins connus, dans le théâtre contemporain ou surgissant dans un roman, ou dans la bouche d'un humoriste. Nous avons pris le parti de vous dénicher ceux-là ! Ils vont vous régaler les oreilles...



Nous aurons, pour mettre en voix, en vie, ces textes, deux invités, deux comédiens : Cathy DIQUERO et Pierre REMUND

Vous n'aurez plus qu'à vous installer, fermer les yeux et écouter.... Vous entendrez les solennels 3 coups, le feulement du rideau rouge qui s'ouvre lentement et... Mesdames, Messieurs, vous serez au... théâtre !

Catherine Diquero, après un Bac théâtre, a enchaîné par les Cours Florent, puis le Conservatoire, et d'atelier en atelier, a flirté avec toutes sortes de textes jusqu'à écrire les siens et se mettre en scène dans Les paroles polies... sonnent, qu'elle a joué au Festival off d'Avignon 2019

Pierre Remund,

Plus de 50 rôles différents interprétés dans des pièces du répertoire classique et contemporain, sur les scènes de différents théâtres publics, y compris les Théâtre Nationaux.

Nombreux enregistrements de pièces radiophoniques pour France Culture

A également tourné pour le cinéma et la télévision (Rôle de Louis XV dans la série policière Nicolas Le Floch ) et a participé à des courts métrages de jeunes auteurs, dernièrement, dans Sud Amer, synopsis à 2 personnages, de et avec Jonathan Bruzat)