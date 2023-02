Eli Cohen, agent du Mossad, Entre chien et loup le 6 février à 18h

Après une enfance dans une famille modeste en Egypte dans les années 1930, Eli Cohen arrive en Israël et se passionne pour ce pays neuf qui va devenir, outre sa famille, peut-être plus que sa famille, sa raison d’exister!

Ses capacités en mathématiques, son sens inné de la relation, son physique banal mais son sens de l’écoute des autres, sa pratique de plusieurs langues, vont faire de cet homme tranquille, de ce père attentif et aimant, de ce voisin adorable, l’une des légendes de l’espionnage mondial, et en particulier du Mossad, du début des années 50 à 1965.

Dans un livre qui vient de paraître aux éditions Ramsay, sa fille Sophie Cohen Ben Dor avec une journaliste de la télévision, retrace le parcours exceptionnel de cet espion qui n’avait rien de James Bond, mais encore très connu en Israël, Eli Cohen.

Pour IDFM Radio, elle nous en livre l’essentiel dans un entretien passionnant et sensible, avec Valérie Pérez Ennouchi, co-autrice et traductrice.

Claude Lévy, février 2023