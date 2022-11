Écrire pour se libérer, avec Nayla Chidiac, psychothérapeute

Lundi 21 novembre – Entre chien et loup | 18h00 – 19h00

Jeune psychologue clinicienne à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, elle propose de créer un atelier d’écriture pour les patients. C’était il y a plus de vingt ans, et depuis, les ateliers ont fleuri un peu partout et ont démontré l’intuition de Nayla Chidiac, que d’écrire sous la conduite tranquille, sans jugement, sans volonté d’atteindre un résultat, d’une professionnelle, le soulagement de la souffrance provoquée par les traumas est évident. Dans son nouveau livre, Les bienfaits de l’écriture, les bienfaits des mots, aux éditions Odile Jacob, elle l’affirme et le démontre avec une formidable maîtrise de son sujet que : « l’écriture peut changer votre vie »…

Avec une grande générosité, elle nous ouvre les portes de son atelier, et propose toutes sortes d’entrées pour écrire des textes de quelques mots ou de quelques lignes! C’est passionnant et à la portée de tous!

Passionnée de littérature, elle fait à partir des 26 lettres de l’alphabet, une galerie de 26 écrivains hommes et femmes dont elle décrit en peu de pages les caractéristiques et l’intérêt qu’ils ont pour travailler dans leur sillage. De Apollinaire à Zweig, en passant par Marguerite Duras, Romain Gary, Inoué, Yourcenar, on a une remarquable initiation au travail littéraire!

De sa voix douce et posée, en prenant son temps, Nayla Chidiac nous offre une expérience humaine très riche, ouverte à l’autre, et une réflexion sur l’écriture et son effet pour panser les déchirures de la vie.

Claude Lévy, novembre 2022