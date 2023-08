Échos du Festival d’Avignon 2023, le lundi 4 septembre à 18h

Avec plus de 1500 spectacles de théâtre, de musiques, de créations, d’humour, le Festival Off d’Avignon est un des rendez-vous de la vie culturelle de l’année, on pourrait presque dire du patrimoine français, depuis plus de 60 ans! Créé par Jean Vilar pour offrir à tous les publics du théâtre de qualité, il s’est ouvert et diversifié grâce à notre ami d’Enghien et du Val d’Oise Alain Léonard, disparu il y a quelques années, ce festival permet de merveilleuses découvertes et de très belles rencontres. C’est le cas cette année encore où j’ai pu enregistrer quelques moments forts, et pour IDFM Radio faire entendre des voix que l’on ne conaît pas sur les grands médias! C’est une chance de pouvoir partager avec les auditrices et les auditeurs cette variété d’imagination, d’audace et de création, et de montrer que le spectacle vivant est un bien commun à tous, bien dans l’esprit de Vilar!

Une heure Entre chien et loup, avec des comédiennes et des comédiens, des musiciens, des chanteurs, pour prolonger un peu l’été!

Claude Lévy, septembre 2023