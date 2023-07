Djill, interprète Billie Holiday, Entre chien et loup lundi 3 juillet à 18h

Elles avaient tout pour se rencontrer ces deux femmes là! Djill et Billie Holiday se seraient immédiatement reconnues en chanteuses de jazz! Même sensibilité, même générosité, même groove, même sensualité. Billie est d’un autre siècle, d’un autre pays, mais Djill lui emboîte le pas avec grâce et naturel, et lui emprunte ses plus belles ballades dans un album qui est sorti il y a quelques semaines, accompagnée très délicatement par François Masse à la contrebasse, Pierre-Yves Sizaret à la guitare, et quelques autres musiciens.

Valdoisiens, ils se produisent depuis plusieurs années dans le cadre des soirées Eaubonne-Jazz à l’Orangerie d’Eaubonne, et tournent dans toute la France dans un répertoire de standards de jazz.

Pour notre dernière émission de la saison, ils ont accepté mon invitation, et ils nous racontent leur parcours, leurs expériences, et nous interprètent quelques morceaux de leur nouvel album, dont un en live chant et ukulélé basse! Admirable présence!

Claude Lévy, juillet 2023