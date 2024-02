Derniers remords avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce, en répétition

Au Théâtre du Nord-Ouest, rue du Fbg Montmartre à Paris, Nicole Gros a adapté, et met en espace une des pièces emblématiques de Jean-Luc Lagarce, Derniers remords avant l’oubli.

Cette pièce évoque une amitié ancienne entre trois personnages, deux hommes et une femme qui ont vécu ensemble il y a bien longtemps, et ils se retrouvent vingt ans après. Leurs vies ont changé de direction, et de plus, la maison dans laquelle ils ont vécu est à vendre. Beaucoup de profondeur, beaucoup de non-dits, beaucoup de tension, et au fond beaucoup d’humanité dans cette pièce que les comédiennes et les comédiens servent admirablement sous la direction de Nicole Gros.

L’émission a été réalisée au cours d’une répétition avec les comédiennes Rosa Ruiz, Rose Raguel, Frédéric Morel, Guillaume Millet, Ludovic Coquin, Emily Vega-Béron. Direction : Nicole Gros

Les représentations ont lieu dès le 3 février à 20h30, puis les 6, 9, 13, 15 février à 18h30 au Théâtre du Nord-Ouest, à deux pas du métro Grands Boulevards.

Durée : 1h10