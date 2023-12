Coline Serreau, invitée exceptionnelle, Entre chien et loup lundi 4 décembre à 18h

Comédienne, metteure en scène, cinéaste, musicienne, Coline Serreau est une artiste complète, et une passionnée dans tout ce qu’elle fait, dans tout ce qu’elle touche. Elle est d’une générosité incroyable et offre à son public le fruit de toutes ses passions. Elle raconte sa Belle histoire dans un « seule en scène » au Théâtre Michel jusqu’à la mi-décembre, et plus tard en tournée.

Elle nous a fait l’amitié de nous recevoir à Paris pour un entretien très chaleureux au cours duquel elle évoque sa jeunesse dans une famille entièrement consacrée au théâtre et à l’écriture, à ses succès mondiaux au cinéma, notamment avec Trois hommes et un couffin, à ses engagements, et à sa vie de musicienne professionnelle.

Un moment rare, tendre, et drôle, bien dans le style de cette artiste aux multiples talents!

Claude Lévy