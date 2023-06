Célébrons la musique !

Préparez-vous à vibrer au rythme de la musique le mercredi 21 Juin grâce à de nombreux concerts et DJs sets gratuits organisés en extérieur, mais aussi dans des salles de spectacle, des musées ou des restaurants à Paris et en Île-de-France.

La Fête de la Musique lancée en 1982 par le ministère de la Culture a pour but de rassembler les amateurs de musique du monde entier. Chaque année, le 21 juin, des scènes se dressent dans les rues, les places publiques et les parcs, offrant ainsi une véritable explosion musicale. En 2023, la Fête de la Musique promet d’être encore plus mémorable. Paris ainsi que la région Île-de-France se préparent à accueillir des milliers de musiciens et de spectateurs. C’est l’occasion unique de célébrer la musique dans toutes ses formes. Des artistes locaux, des groupes émergents et des musiciens renommés se produiront un peu partout transformant les rues en une scène géante. Des concerts en plein air, des représentations acoustiques et des spectacles de rue animeront les quartiers les plus emblématiques de Paris et de sa banlieue. Que vous soyez fan de jazz, de rock, de musique classique, de rap, de hip-hop ou encore de musique électronique, vous trouverez certainement des performances adaptées à vos goûts.

Comme chaque année, la place de la Bastille va se transformer en piste de danse, de concert, et même en scène de théâtre à ciel ouvert ! Les Champs-Élysées, le quartier du Marais, le parc de la Villette, le parc de Bercy ou encore le Quartier Latin seront également animés par l’événement. Avec leurs nombreux cafés et bars animés ces lieux vous offriront une ambiance chaleureuse pour profiter de la musique en direct. Pour les fans de konpa et de zouk rendez-vous place du Trocadéro. L’événement « France Inter fête la musique » revient également pour l’occasion à l’Olympia. Comme les éditions précédentes, cette nouvelle édition est à vivre en public et à suivre en direct depuis l’Olympia ou sur l’antenne de France Inter. Dinos et Lomepal seront présents sur scène. L’entrée est libre et gratuite, mais dans la limite des places disponibles. Alors, un conseil, ne soyez pas en retard !

La ville lumière ne sera pas la seule à célébrer la musique. En Île-de-France, beaucoup d’événements sont également prévus. Pour les fans de rock et de pop rendez-vous au parc de l’Hôtel de Ville de Franconville à partir de 18h30. À Argenteuil vous pourrez assister à des concerts en tout genre au Conservatoire à Rayonnement Départemental et au Conservatoire et parc du Chevalier de Saint-Georges. La salle de concert « La cave » propose aussi aux musiciens amateurs de réaliser une scène ouverte, sur la ville d’Argenteuil toujours. Les villes de Cergy, Osny et Sartrouville organisent elles aussi plusieurs animations pour l’occasion. Vous pourrez également assister à un concert gratuit de Keen’V à Dugny.

De nombreux autres événements et animations en lien avec la fête de la musique auront lieu partout en France ce 21 Juin 2023. Pour plus d’informations cliquez juste ici.

Pour l’ensemble de ces concerts, notez que l’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous. Bonne fête de la musique !

Ilina Jakimovski.