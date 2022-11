Catherine Bréchignac, une grande scientifique en état d’alerte

Physicienne de grand renom international, Ambassadrice à la Science, à la technologie et à l’innovation, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences, Catherine Bréchignac nous livre une réflexion « agile » et sans langue de bois sur la pratique scientifique rigoureuse qui nécessite du temps pour se faire, et qui doit faire face aux faux prophètes, aux travestissements trompeurs des charlatans qui se font passer pour les détenteurs de vérités qu’on nous cache et qui créent un trouble dans la société. Une certaine inquiétude pointe dans ce constat fondé sur sa connaissance du vaste réseau des scientifiques dans le monde entier, et qui du fait de la profusion et de l’accélération des informations sur les réseaux sociaux produit une dérive vers un nouvel obscurantisme.Témoin et actrice de l’activité scientifique, elle propose avec vigueur et une grande ouverture d’esprit des recommandations pour le futur immédiat.

Dans son dernier ouvrage, Retour vers l’obscurantisme, dédié à la jeunesse, et accessible à tous, Catherine Bréchignac nous offre une brève histoire des sciences et des techniques, avec de nombreux exemples de découvertes, des récits drôles et surprenants, autour de la découverte du feu, des recettes alchimiques, des variétés de tomates anciennes, bref, une succession de moments qui ont marqué la civilisation.

Entretien exceptionnel avec une très grande figure de la science et de la conscience humaniste!

Claude Lévy, novembre 2022