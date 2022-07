Buzz & Elvis

Retrouvez Buzz l’éclair et le chat robot Sox en avant-première le dimanche 19 juin à 11h00 et à 16h00

Toujours au cinéma le conti à l’Isle-Adam, à l’occasion de la Fête de la musique, une soirée rock’n roll.

Rendez-vous le mardi 21 juin dès 18h30 avec des voitures et des motos des années 50, des pin-up et une décoration vintage.

Dès 19h30 un concert gratuit du groupe The Alley Cats sera proposer devant le cinéma (sous réserve d’annulation pour cause de pluie).

Pour vous restaurer un stand de Hot dog vous sera proposer par Garrett Meal’s de L’Isle-Adam et de la bonne bière vous sera servi par Chez Nanie.

Et pour conclure en beauté l’avant-première de ELVIS à 21h00.

Toutes les infos sur : cinemaleconti.com