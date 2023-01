Avec Georges Seron, l’année commence en musique

Rendz-vous Lundi 9 Janvier à 18h.

Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Georges Seron s’est intéressé à la guitare dans les années 60 puis s’est mis plus sérieusement à la guitare basse. Il a rejoint le groupe The Shakers qui s’est produit dans les régions Centre-Ouest jusqu’en 1970. Puis son activité professionnelle de commercial l’a un peu écarté de la pratique musicale, mais l’oreille était là, et la passion intacte. Grâce à son immense connaissance des musiques rock et pop, et de son contact inné avec les publics, il a animé de très nombreuses soirées comme DJ dans toute l’Ile de France.

Pour cette nouvelle année, je lui ai proposé de consacrer la première émission de 2023 à la musique qu’il aime, et il a sorti de sa discothèque personnelle qui contient des milliers d’albums, un bouquet de morceaux qui ont illuminé sa jeunesse et la nôtre! On peut citer, entre autres : Frank Sinatra, Janis Joplin, Jimmy Hendricks, Frank Zappa, The Beatles…

Quelques autres titres sont empruntés à ma petite collection.

Claude Lévy

Janvier 2023