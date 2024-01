Avec Georges Seron, 2024 commence très Rock’n Roll

Passionné de musiques depuis son plus jeune âge, musicien lui-même, Georges Seron a parcouru la France avec son groupe Les Shakers, et dans les années 70-80, il a accompagné à la basse de grands musiciens de bals. Créateur d’ambiance, il a fait danser des milliers de gens sur ses platines de DJ, dans des soirées de fêtes pour des entreprises, des mariages, des inaugurations, soirées de prestige ou soirées intimistes, il sait trouver le juste ton de ses enchaînements musicaux et rendre heureuses toutes les générations au cours de ces évènements.

Doté d’une discothèque comprenant des milliers de titres, et d’une bibliothèque musicale incroyable, il a une vaste connaissance du monde de la musique américaine, anglaise, des origines du jazz au rock’n roll.

C’est ce qu’il nous fait partager avec sa bonne humeur légendaire, dans la première émission Entre chien et loup de l’année 2024, au cours de laquelle nous découvrons des standards et des morceaux de musique moins connus.

Bonne et heureuse écoute de nos émissions culture Entre chien et loup, tout au long de cette année!

Claude Lévy, janvier 2024