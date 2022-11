Aux origines de la guerre en Ukraine, avec Christian Mégrelis

Pour tenter de comprendre la volonté de Poutine d’engager l’armée russe dans un conflit de grande ampleur contre l’Ukraine, il est nécessaire de revenir sur les quatre dernières décennies, et également sur les trois derniers siècles. Dans ce conflit qui a surpris le monde entier, il faut pouvoir analyser les données économiques, militaires, politiques, ethniques, historiques, sémantiques, etc. Fort d’une longue expérience d’économiste, qui l’a conduit à être le conseiller de Mikhaïl Gorbatchev durant la perestroïka, mais aussi d’industriel, et de diplomate, Christian Mégrelis est un expert de la Russie et de géopolitique mondiale. Il a connu Vladimir Poutine avant son accession au pouvoir suprême.

C’est donc une analyse approfondie et sans préjugés qu’il nous propose dans un entretien passionnant au cours duquel nous avons essayé de tisser le plus grand nombre de fils possible, pour éclairer la situation.

Christian Mégrelis est l’auteur d’un ouvrage paru en 2020 dans lequel il retrace ses multiples expériences et son diagnostic sur la fin de la période soviétique : Le naufrage de l’URSS – Choses vues, Transcontinentales, éd.

Claude Lévy, nov 2022