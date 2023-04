ARTFx fabrique d’image et de magie, Entre chien et loup le lundi 24 avril à 18h

Installée depuis quatre ans à quelques mètres du Lac d’Enghien, l’école de formation en création numérique ARTFx bénéficie d’un environnement exceptionnel, et avec ses deux autres centres de Montpellier et de Lille d’une notoriété qui dépasse largement les frontières.

Vivienne Domain Reif, la directrice d’ARTFx, elle-même issue du milieu de la pré-production et de la publicité, passionnée par la transmission de la connaissance et de la culture, est avec son équipe d’intervenants, tous professionnels de la création, du design graphique, de la photographie, notamment avec Lola Rossi, à la pointe de l’art numérique, et continue à mettre toute son énergie, (elle n’en manque pas!), à faciliter l’accès de ses étudiants dans les studios en Australie, aux USA, au Canada, ou bien en France.

Claude Lévy, avril 2023