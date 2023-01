Après la Cène, Jésus monte sur scène à Enghien

En lisant Soif, le roman d’Amélie Nothomb, la metteure en scène Catherine d’At a compris que ce texte était fait pour le théâtre. Elle a tout de suite vu le procès de Jésus puis la terrible montée vers le Golgotha, et la souffrance de la Crucifixion. Avec Julien Bleitrach, elle a vu celui qui par sa présence, sa sensibilité, son charisme pouvait incarner les vingt-quatre dernières heures de Jésus. Reprenant les mots même d’Amélie Nothomb, Catherine d’At a adapté ce roman en créant une dramaturgie où se mêlent à la fois la pensée complexe d’un homme au destin peu commun, sa mission de sauveur face à la vie des pauvres gens, face à la mort et à la souffrance de tout un chacun. Plus surprenant, elle a mis en scène l’amour charnel d’une Madeleine belle et aimante, et les rapports ambigus d’un fils avec sa mère et son père. Tout ceci est réalisé avec une grâce et un humour rares au théâtre, en particulier sur un sujet sensible!

Notre entretien avec le comédien Julien Bleitrach et Catherine d’At permet d’éclairer ce travail passionnant, et donne envie d’aller voir cette pièce qui se joue au Théâtre du Casino d’Enghien le vendredi 23 février, puis en mars au Théâtre du Rond-Point, ainsi qu’en Avignon en juillet.

Claude Lévy, janvier 2023