Annette Wieviorka, historienne de la Shoah et de sa famille, lundi 27 mars à 18h

Dans un livre hors du commun intitulé Tombeaux, qui tient à la fois du document historique et du roman d’aventures, la grande historienne Annette Wieviorka retrace l’histoire de ses deux familles Wieviorka, du côté de son père, et Perelman du côté de sa mère, depuis le début de leur existence en Pologne au début du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Ils ont connu l’exil, l’espoir, la volonté de vivre malgré la précarité, de poursuivre son travail d’écrivain pour le grand-père Wolf Wieviorka, de continuer à exercer son métier de tailleur pour Chaskiel Perelman, l’autre grand-père, en s’adaptant à la vie du Paris des années 30, en élevant leurs enfants dans l’amour de la liberté et de l’exercice de métiers dignes. Annette Wieviorka témoigne du courage extraordinaire des femmes de la famille pour éviter de sombrer dans le découragement ou le laisser-aller, en dépit de la vie dans des logements misérables, y compris au moment de la rafle du Vel d’Hiv. Les départs vers des régions peut-être plus sûres, à Montauban, Perpignan, Grenoble, Nice, fondent de nouveaux espoirs mais aussi de nouvelles difficultés : terreur de se faire arrêter, mais étonnante capacité de retrouver du travail dans des conditions incroyables. La terrible période des années 42, 43 et 44 va voir une partie de la famille déportée vers Auschwitz, dont seul Roger Perelman reviendra après de multiples évasions, et deviendra un très grand pédiatre reconnu dans le monde jusqu’à sa fin tragique en 2008, renversé par une voiture.

Dans un entretien passionnant, Annette Wieviorka évoque ces personnages hors du commun dans un contexte historique et politique que seule une historienne aussi expérimentée qu’elle peut nous faire connaître avec un grand souci de précision et de vérité.

Claude Lévy, mars 2023