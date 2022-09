Anne-Marie Deles dans l’Onde poétique

Rendez vous dimanche 2 octobre prochain à 21h00 dans l’émission : l’Onde poétique.

Anne-Marie DELES, une auteure-compositrice-interprète aux deux encriers, l’un empli d’eau de violette, l’autre de… vitriol !

Vous la voyez arriver, toute fluette, sa guitare sur le dos, presque plus grosse qu’elle ! Des boucles brunes entourent son visage, deux bons yeux pleins de bienveillance vous sourient. Elle s’installe, accorde sa guitare et, selon son humeur, vous cueille tendresse, vous bouleverse chagrin ou… vous fait monter avec elle sur les barricades ! Mais toujours en poésie, en termes ciselés. Elle a l’agressivité élégante, imagée. Les gifles de ses mots s’envolent comme des papillons et atterrissent sur vos joues comme des soufflets cuisants – et la trace rouge reste, reste, bien après qu’elle ait fini de chanter…

Côté albums

« A toutes celles »

Son nouvel album vient de sortir.

Produit par le talentueux Raoul Leininger du label lorrain 3H Productions, ce nouvel opus, véritable kaléidoscope d’atmosphères, nous offre treize titres aux textes forts qui font résonner l’intime et l’universel.

« Comment ça s’arrête quand »

Son deuxième album nous transporte comme ces «montgolfières» qu’elle envoie au ciel de temps en temps et dont on ne sait comment ça s’arrête quand.

Une interprétation émouvante, jamais appuyée, animée par la justesse d’un sentiment, d’un regard, d’un souvenir, sans tricherie.

« Réserve naturelle »

Son premier album a été joliment chroniqué dans la revue Chorus par Daniel Pantchenko. La chanson «Marguerite» a été sélectionnée pour la compilation « le français dans le monde » utilisée pour l’enseignement du français dans les lycées à l’étranger.

par Marie-Stephane Vaugien