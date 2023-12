Alain Joubert, nous éclaire sur la Laïcité, lundi 11 décembre à 18h

Alain Joubert est engagé depuis plusieurs années pour une conception à la fois historique, sociétale, et humaniste de la Laïcité. Il a organisé voici trois ans un grand colloque sur le sujet à Enghien, et cet évènement a eu un grand écho. Depuis il a beaucoup travaillé et réfléchi pour donner naissance à un ouvrage majeur sur la question : Conforter la Laïcité avec l’enseignement du fait religieux.

Alain Joubert est un juriste spécialiste du droit privé, ancien de l’ENA, il s’est engagé voici quelques années dans la religion réformée, et il est une des figures du protestantisme français.

Dans un entretien passionnant, il interroge et jette une lumière à la fois personnelle et non idéologique sur les aspects complexes du sujet, qui fracture souvent la société française. On peut le mesurer à chaque évènement tragique qu’elle connaît. Une chance de rencontrer un interlocuteur si simple sur un sujet si complexe!

Claude Lévy, décembre 2023