Accès direct à la plage, un roman de saison, lundi 5 juin à 18h

Avec plus de trente romans salués par le public, et la critique, Jean-Philippe Blondel est un auteur à l’écriture singulière, extrêmement acérée, sensible, et qui crée des situations apparemment simples et banales mais qui creusent profondément dans la vie des êtres et des relations notamment dans les familles.

Dans Accès direct à la plage, avec un curieux effet de douce nostalgie des années 70 et 80, dans des textes très courts mais saisissants, il nous fait entrer dans des rêves, des projets d’adolescents épris de liberté, il nous fait pénétrer dans des appartements de location sur les côtes de Bretagne, de Normandie ou du Pays basque, où l’apparence des choses cache bien des tensions, des déceptions, des faux-semblants.

Ce roman a lui aussi connu une destinée éditoriale singulière.

Jean-Philippe Blondel nous offre un moment fort et léger de radio, qui démontre parfaitement sa connaissance de la vie, et aussi de la jeunesse, lui, le prof d’anglais du lycée de Ste Savine.

Claude Lévy, juin 2023