Vivez la fête de la musique autrement avec le cinéma Le conti de L’Isle Adam qui vous propose une soirée spéciale, avec les films musicaux Mamma Mia à 18h et The Blues Brothers à 20h le samedi 19 Juin.

100 ans de radio / 40 ans de libération des ondes



2021 : … lancement de la première Fête de la Radio.

Journée spéciale Lundi 31 Mai et même après, archives, souvenirs, des artistes en LIVE et vous avec vos anecdotes .

Avec en Live a partir de 9h00

Angelik Didiva, Patrick Zian (Sosie vocal de Charles Aznavour) , Michal de la Starac'3, Le duo Maxime ainsi que Julien de Cergy et 21 Juin le duo.

Un Mix Live de 10h à 11h avec Philippe DJ Résident de la radio

Merci et un bon week-end et d'autres invités surprise.