Point sur le second tour des législatives dans le Val d’Oise

Ensemble ! résiste à la NUPES, débrief du second tour des législatives Ce 19 juin, le Val d’Oise s’est rendu aux urnes. Dans le cadre du second tour des législatives, visant à décider des 577 députés appelés à siéger au Palais Bourbon. Malgré une importante abstention, comme toujours dans le département, de nombreux électeurs ont exprimé leur opinion sur le député qui représentera leur circonscription.

La majorité présidentielle résiste aux assauts de la NUPES

Alors qu’au premier tour la NUPES, alliance des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, était sortie en tête dans 9 circonscriptions sur 10, c’est la majorité présidentielle (Ensemble !) qui est au second tour la grande gagnante de ces élections dans le Val d’Oise. En effet, les partis soutenant Emmanuel Macron ont remporté six sièges sur les dix circonscriptions valdoisiennes. Parmi les six députés de la majorité présidentielle, cinq siégeaient déjà à l’Assemblée Nationale avant les élections (Guillaume Vuilletet, Cécile Rilhac, Naïma Moutchou, Dominique Da Silva et Aurélien Taché, aujourd’hui sous l’étiquette NUPES)

Les quatre autres sièges ont eux été remportés par l’alliance des partis de gauche, écartant du département des partis comme Les Républicains ou le Rassemblement National.

Un score à l’image du reste de la France

A l’échelle nationale aussi, le pari de la NUPES d’imposer une cohabitation en obtenant la majorité n’a pas réussi, malgré le score honorable de 131 places de députés derrière les 245 sièges de la majorité présidentielle. Cependant, l’alliance des partis de gauche ne représentent pour l’instant pas le groupe majoritaire d’opposition, car la proposition de Jean-Luc Mélenchon de représenter un groupe unique à l’Assemblée Nationale a pour le moment été refusée par les socialistes, les écologistes et les communistes, laissent le Rassemblement National comme les opposants majoritaires à Emmanuel Macron avec leurs 89 députés (onze fois plus que leur dernier score).

La tâche restera cependant complexe pour Emmanuel Macron qui devra chercher l’appui d’autres partis pour faire voter ses lois, son alliance de partis n’ayant réussi à obtenir la majorité absolue fixée à 289 députés.