Les coups de cœur livres spécial VACANCES avec la libraire jeunesse CROCOLIVRE d’Enghien-les-Bains

A l’occasion de l’ouverture des jeux olympiques et paralympiques d’été 2021 découvrons : Le tennis fauteuil ou paratennis. .



A l'occasion de l'ouverture des jeux olympiques et paralympiques d'été 2021 découvrons :

Le tennis fauteuil ou paratennis, un sport souvent méconnu du grand public. Pourtant, la France compte dans ses rangs certains meilleurs joueurs du monde comme Pfeifer et Houdet. On en parle avec deux ambassadeurs de ce sport : Laurent Giammartini et Nicolas Vanlerberghe au micro de Gabriel BRAY