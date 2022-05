Le festival Les p’tites oreilles à Sannois

Cette année le thème : Musique à la croisée des arts, du 25 mai au 10 juin.



MERCREDI 25 MAI

15H

CINÉ-CONCERT WARNA, LES COULEURS DU MONDE

Warna évoque la couleur en indonésien, langue chantée par Serena Fisseau. Mariage festif, singes farceurs ou neige enchantée, quatre contes du monde à découvrir dans un ciné-concert teinté de mille couleurs.

Avec Forum des images

Centre Cyrano



SAMEDI 28 MAI

10H

ATELIER D’INITIATION AU CONTE SONORISÉ

L’atelier invite les jeunes spectateurs à la création d’un conte musical en participant à sa narration et à sa sonorisation. Il se déroule en plusieurs étapes : lecture du conte, réalisation collective des ambiances sonores du conte et représentation du conte sonorisé.

Avec Marianne Guilleray et Karine Martin

Maison des loisirs et des arts



MERCREDI 1ER JUIN

16H

CONTES JONGLÉS

Jean ne veut pas être notaire, ni général, ni docteur, ni percepteur. Il veut être jongleur et épouser la fille du roi qui est si belle. Un spectacle virevoltant où les artistes jonglent aussi bien avec les balles et les massues, qu’avec les notes et les mots.

Par Arnaud Redon et Louis Terver - La Serena contes et musique

Médiathèque...



