Le festival des Carrières St-Roch avec Idfm

Les GOONIES



Dimanche 24 Avril à 16h en VF au cinéma le Conti à l'Isle-Adam. Il y a un peu plus de 35 ans sortait dans les salles de cinéma LES GOONIES, un film d'aventure produit et imaginé par Steven Spielberg.

Suivez les aventures étranges, folles et amusantes de Mikey, Mouth, Chunk et Data dans la ville où "Il ne se passe jamais rien". Toutes les infos sur cinemaleconti.com