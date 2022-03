La Chasse en forêt de Montmorency

Un jeudi ordinaire de mars en forêt de Montmorency. Le ciel est gris, les oiseaux chantent, les arbres sont encore déplumés de leur feuillage. Seule une vision vient perturber la routine forestière : sur la route de Piscop, entre Saint-Brice-sous-Forêt et Domont, quelques panneaux sur le bord de la route indiquent “chasse en cours”. Pourtant à 10h, encore aucun bruit de fusil. Le calme règne. Sauf sur un parking en contrebas de la D123, où une dizaine de chasseurs se préparent pour la battue du jour.

En effet, c’est aujourd’hui le dernier jour de la saison de chasse en forêt de Montmorency, où depuis le 19 novembre la plupart des jeudis sont consacrés à la régulation de la population de sangliers. L’objectif affiché par les chasseurs et l’ONF (qui décide du calendrier de chasse et l’organise) est effectivement de réduire drastiquement le nombre de sangliers dans les bois, l’espèce étant considérée comme nuisible à la fois pour l’écosystème et pour les riverains. Les habitants de Montmorency par exemple ont régulièrement la visite des bêtes dans leurs jardins.

Mais alors que dans l’actualité nationale le spectre des accidents de chasse est revenu dernièrement avec la mort d’une randonneuse dans le Cantal, il semble plus que jamais important d’assurer la sécurité des promeneurs, sportifs, badauds pendant les périodes de battue. Même plus de 25 ans après le dernier mort par la chasse en forêt de Montmorency. Et pour qu’aucun drame n’arrive de nouveau, de nombreuses mesures sont mises en place les jours de chasse. A commencer par des mesures appliquées par les chasseurs eux-mêmes. Selon l'un d’eux, “on tire depuis des miradors, fusils pointés vers le bas, dans un angle toujours sous les 30°”. Mais ce n’est qu’une mesure pour prévenir d’accidents quand des promeneurs passent. Car même si chaque jour de battue, 2 ou 3 personnes s’immiscent dans la forêt là où les chasseurs sévissent, en théorie aucun badaud ne doit se trouver dans la zone de chasse. Un arrêté préfectoral est émis en accord avec l’ONF, et une zone de plusieurs dizaines d’hectares est chaque fois déterminée comme réservée aux chasseurs. Et pour s’assurer que justement personne n’y passe (et donc n’y trépasse), des agents de sécurité sont postés à chaque carrefour stratégique, chaque entrée de sentier, pour prévenir ceux qui seraient tentés d’entrer qu’il y a une interdiction en cours. Ces agents, 6 par jour, sont des prestataires d’une entreprise privée de sécurité, qui reçoivent l’aide de 4 ou 5 personnes de l’ONF. Briefés à chaque jour de chasse par leur responsable Mehdi et par l’ONF, ils sont postés dans leurs véhicules aux endroits stratégiques pour assurer la sécurité de 9h à 18h, pour les 2 ou 3 battues du jour.

Mais s’il y a une communication le jour-même : rien en amont. Seul un calendrier des jours de chasse est transmis aux municipalités avant le début de la saison, et un pré-panneautage est assuré la veille. Les jours de battue sont également affichés sur des panneaux aux principaux carrefours et parkings. Mais rien sur les lieux en question. Difficile donc pour les usagers de la forêt de Montmorency de savoir en avance où ils pourront poser leurs pas. Selon Vincent Masson, directeur pour l’ONF de la chasse licenciée en forêt de Montmorency, c’est pour éviter que les sangliers soient absents du lieu visé le jour-même : “quand on fait de la pub avant, on peut arriver sur des secteurs déjà battus par des gens qui veulent éloigner les sangliers”.

Ce qui explique donc le flou sur la chasse que des promeneurs ont déjà pu observer. Mais heureusement, en règle générale chasseurs et civils cohabitent bien dans la forêt.

Titouan Pottier