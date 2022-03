EVENEMENT ! L’Expérience sociale, musicale intergénérationnelle.

Une toute nouvelle émission tournée autour d'une expérience sociale musicale intergénérationnelle qui rapproche les générations autour de sujets de société, de l'écriture et de la musique.

Pour la toute première fois, l'émission sera également en format vidéo disponible sur la chaîne Youtube : mots pour maux l'éxperience

L'émission Mots pour Maux est le fruit d'un pari osé : celui de faire rencontrer un ancien et un jeune, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, sur un thème commun imposé.

Ils ont quelques semaines pour préparer leurs textes et leurs déclamations , sur une minute maximum et un fond musical de leur choix.

L'émission propose un échange sous forme d’interview autour du thème lui même, de la manière d'écrire, des difficultés rencontrées lors de l’écriture ou du choix de l’instrumentale, mais surtout un échange qui permet aux participants de s'exprimer, de se rapprocher et de se comprendre.

Chaque émission propose une séquence découverte.

Mots pour Maux promet de beaux échanges.

Laissez vous surprendre !