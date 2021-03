Emission à venir Entre chien et loup Lundi 1 Mars 17h15

Sani Marcovici, co-fondateur d'Interactive Art Vidéo

Dans la Galerie Thierry Bigaignon, exposition Rémi Noël

Dans l'expo Dear America, Rémi Noël

Nous avons tous rêvé d'une visite d'exposition sans réserver des semaines à l'avance, sans faire la queue sous la pluie, sans être agglutiné autour d'une œuvre parmi des dizaines d'autres visiteurs...? Comment se rendre à Berlin ou à NY pour voir une exposition quand on est à Angers ou à Limoges ?

Visiter une exposition avec les artistes ou les galeristes qui parlent de leur œuvre, qui font partager leurs choix et leur engagement, c'est une façon de vivre la culture à portée de main, en parfait privilège mais un privilège ouvert à tous!

Avec une expérience de près de 10 ans dans la production de films pour de très grandes entreprises, la société 11ème District a mis au point un style d'accès à la visite d'exposition de très haute qualité. Bruno et Sani Marcovici, les créateurs de cette société ont développé le concept Interactive Art Vidéo, ils l'ont proposé et réalisé avec la Galerie Thierry Bigaignon, spécialisée dans la photographie artistique à Paris.

Au cours de l'émission, Sani Marcovici et Thierry Bigaignon nous racontent leur itinéraire personnel d'hommes passionnés par l'image et la création visuelle, et nous parlent de leur démarche fondée sur le désir de faire connaître des œuvres et des artistes au plus large public avec des exigences de qualité.

Pour en faire l'expérience, on peut se connecter au site de la galerie : thierrybigaignon.fr

Claude Lévy, mars 2021