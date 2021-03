Dis-moi ta poésie – La poétesse qui venait du froid

Nadezda Vashkevich nous raconte:

Je suis née à Léningrad, désormais Saint-Pétersabourg ou Piter pour les proches. Par le désir de découverte et d’aventure, je suis partie en France à l’âge de 22 ans pour y faire mon cursus de lettres françaises jusqu'au doctorat à la Sorbonne et je m’y suis installée.

Nourrie et soutenue par les énergies créatives de mes amis, je me suis me suis lancée dans des expériences poétiques et artistiques qui ont abouti à un premier recueil J’ai rêvé, paru décembre dernier à EnvolÉmoiÉditions.

Le lecteur y entendra les voix de mes poètes préférés, des échos et de mon enfance russe et y reconnaîtra les paysages de France. Dans mon écriture je pars d’un petit rien, trouve ma poésie, selon, l’expression de Boris Pasternak, « dans l’herbe qui pousse » ; fais mon miel poétique du « pissenlit au pied d’une palissade » – et là, c’est encore une réminiscence, cette fois-ci, d’Anna Akhmatova – pour dire en peu plus sur nos destins, nos désirs, notre condition humaine, saisir le souffle résilient de l’existence dans un quotidien futile.

https://nadezdavashkevich.com/

Pour en savoir plus sur sa poésie vous pouvez consulter le lien ci-dessus ou l'écouter ce Jeudi à 21h sur idfm 98...

Je te vois: tu m'attends sur le trottoir en face

tends ton visage au soleil printanier.

Au-dessus de ta tête des oiseaux jacassent

Et les ramures bouillonnent, noyées

dans le ciel qui s'étend d'un horizon à l'autre.

Le Souffle parfumé du vent remue tes cheveux,

Comme l'aurait fait mes doigts...

Quoi d' autre ?