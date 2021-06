Concours Poésie 2021

IdFM Radio en partenariat avec l'association l'Ouvre boîte à poèmes et avec le soutien de Cultura Franconville a organisé un concours de Poésie destinés aux jeunes de 6 à 18 ans.

Bravo aux lauréats :

Retrouvez les lauréats catégorie 6-11 ans du concours de poésie ✨🍀📃 organisé par IdFM Radio 📻 en partenariat avec l'association l'ouvre boîte à poèmes 📜 samedi 26 juin entre 8h et 10h dans l'émission de la famille 👨‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👦👨‍👨‍👦‍👦👩‍👧‍👧 Casse - Noisette animée par Christophe Caron !



Nina, Élise, Rebecca, Abigaïl et Dylan sont au micro d'Idfm 📻 pour nous faire part de cette très belle aventure...



Bravo aux gagnants !👏🎖️🏆

Ils remportent chacun 1 carte cadeau de notre partenaire @culturafr Franconville d'une valeur de 20 euros, 2 livres, un lot de stylos et des bonbons !



Retrouvez aussi les lauréats catégorie ados/jeunes adultes jeudi prochain 1er juillet dans l'émission Ondes Poétiques de 21h à 22h 🎉✨📜

Catégorie 6-11 ans

Rebecca Soussan (Enghien les bains)

Elise Dugast (Jouy-le-Moutier)

Dylan Goget (Jouy-le-Moutier)

Abigail Sénéchal (Jouy-le-Moutier)

Nina Offroy (Epinay-sur-Seine)

Catégorie 12-18 ans

Audrey Sueur (Margency)

Alice Cohen (Bouffémont)

Eloïne Brin (Attainville)

Erwan Edmond (Jouy le Moutier)

Nélina Le Men (Margency)