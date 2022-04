Camila CABELLO

« Etincelles » Vendredi 15 et vendredi 22 avril à 21h. C’est un évènement musical avec les confidences de Jean Bender et de Chris Gibson à l’occasion de la publication de son livre « Il suffira d’un signe » paru aux éditions Albin Michel.



"Etincelles" Vendredi 15 et vendredi 22 avril à 21h. C'est un évènement musical avec les confidences de Jean Bender, meilleur ami de Jean-Jacques Goldman et de Chris Gibson qui faisaient partie du même groupe avec lui, dans les années 70. Ils racontent leurs souvenirs à l'occasion de la publication de son livre "Il suffira d'un signe" paru aux éditions Albin Michel.