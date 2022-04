Avant-première LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE et un Week-end de Pâques en famille au cinéma

À l'occasion de Pâques 2 films d'animations pour toute la famille.

HOP le dimanche 17 avril à 16h00

et MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES le lundi 18 avril à 16h00



Plus de l'action et de l’aventure avec l'avant-première le mardi 19 avril à 21h00 au cinéma le conti à L'Isle-Adam du film LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE avec le duo de choc Sandra Bullock et Channing Tatum.

