Activités en pieds d’immeuble à Taverny, Terrasse d’été à Deuil La Barre et la St Fiacre à Osny

IdFM Radio était à : Persan, l’été ça bouge!



IdFM Radio a été invitée par la radio consœur : Alternative FM présente sur les fréquences 96.7 et 106.5 FM .

Sabrina et Christophe ont été à la rencontre de Marie Gabrielle (d'Alternative FM) et Laura (Radio RGB 99.2).

Les trois radios valdoisiennes étaient présentes pour couvrir l'évènement de l'été de la ville de Persan !